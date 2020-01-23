Makyajsız görüntülenen İrem Sak'tan çekingen tavırlar

Ünlü oyuncu İrem Sak, geçtiğimiz gün Etiler Akmerkez’de gazatecilere yakalandı. Makyajsız haliyle objektiflere yakalanan İrem Sak, çekingen tavırlar sergileyerek yüzünü saklamaya çalıştı.

Bir spor mağazasından alışveriş yaptığını belirten oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirler ile röportaj yaparak projeleri ile bilgiler verdi.

Bir süredir proje çalışmaları olduğunu söyleyen güzel, "Sinema projesi olabilir, üzerinde çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Hayatında bir ilişkisi olmadığını bildiğimiz Sak, hayalindeki erkek hakkında sorulan bir soru karşısında, önce “Hayatıma girecek kişi, insan olsun, dünya vatandaşı olsun yeter. Daha doğrusu nefes alsın yeter. Tek kriterim bu.” diye espri yapmasının ardından, “Sevgiliye muhtaç değilim. Beni benden daha çok mutlu edebilecek biri olursa olur.” ifadelerini kullandı.

Makyajsız hali ile çok fazla konuşmak istemeyen oyuncu İrem Sak, “Ne yapayım haliyle böyle görüntülenmek istemiyorum. Makyaj yapmadan çıkmak benim suçum” diyerek AVM'den ayrıldı.