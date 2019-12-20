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Mali'den torun paylaşımı

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz gün büyük kızı Sezin Erbil, dünyaya bir kız çocuğu getirerek anne oldu. Mali, torunuyla ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

20 Aralık 2019 Cuma 17:10
Mali'den torun paylaşımı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz yıl yaşadığı talihsiz bir kaza yüzünden uzun süre yoğun bakımda kalarak tedavi görmüştü. Tedavi sürecinde başından ayrılmayan büyük kızı Sezin Erbil'in anne olacağı müjdesiyle katıldığı bir canlı yayında duygularınaz hakim olamayarak ağlayan Mali, geçtiğimiz gün torununu kucağına aldı.

Mehmet Ali Erbil torun paylaşımı ile ilgili görsel sonucu

Büyük kızı Sezin Erbil, hamililek sürecini geride bıraktı ve Elisa adını verdiğini kızını dünyaya getirerek anne oldu. Dede Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla torununun dünyaya geldiğini şu sözlerle duyurdu: “Ailemize hoşgeldin yavrum canım torunum Allah sana uzun ömürler versin”

Mehmet Ali Erbil torun paylaşımı ile ilgili görsel sonucu

Son Güncelleme: 20.12.2019 17:10
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