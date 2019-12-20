Mali'den torun paylaşımı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz yıl yaşadığı talihsiz bir kaza yüzünden uzun süre yoğun bakımda kalarak tedavi görmüştü. Tedavi sürecinde başından ayrılmayan büyük kızı Sezin Erbil'in anne olacağı müjdesiyle katıldığı bir canlı yayında duygularınaz hakim olamayarak ağlayan Mali, geçtiğimiz gün torununu kucağına aldı.

Büyük kızı Sezin Erbil, hamililek sürecini geride bıraktı ve Elisa adını verdiğini kızını dünyaya getirerek anne oldu. Dede Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla torununun dünyaya geldiğini şu sözlerle duyurdu: “Ailemize hoşgeldin yavrum canım torunum Allah sana uzun ömürler versin”