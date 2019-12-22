Manken Didem Soydan derin göğüs dekoltesi ile eleştiri topladı

35 yaşındaki manken Didem Soydan, her daim giydiği cesur kıyafetlerle ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla eleştiri yağmuruna tutuluyor.

Güzel manken, Kerimcan Durmaz'ın YouTube kanalına konuk oldu. Soydan, hakkında yapılan eleştirilere cevap verirken dikkatleri çeken kıyafetiyle yeni bir polemiğe neden oldu. Giydiği derin göğüs dekolteli kıyafetiyle frikik vermemek için zor anlar yaşan manken, "Giydiğime pişman oldum. Yayındakiler sizden özür diliyorum. Evet ben dekolte giyiyorum ama bu kıyafet çekmiş herhalde. Yemin ederim bu bu kadar değildi" açıklamasında bulundu.