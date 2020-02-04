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Manken Tülin Şahin İtalya gündemine

Kasım ayında bebeğini kucağına alan Tülin Şahin, kızına İtalya’nın en önemli şehirlerinden Siena ismini verdiği için ülkenin gündemine oturdu.

04 Şubat 2020 Salı 14:56
Manken Tülin Şahin İtalya gündemine

40 yaşındaki manken Tülin Şahin, geçtiğimiz yıl Pedro de Noronha ile süpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Çift geçtiğimiz kasım ayında kızlarını kucaklarına aldı ve İtalya’nın en önemli şehirlerinden Siena ismini verdi.

tülin

Ünlü mankenin kızına İtalya’nın şehri Siena ismini vermesi nedeniyle, ülkenin gazetelerinde sık sık yer alıyor. Tülin Şahin, verdiği bir röportajda kızının isim hikayesini şöyle açıklıyor: 

tülin

“10 yıl önce Floransa’da çekim yaparken, gözüm sürekli Siena şehrinin levhalarına takılıyordu. Çok methini duyup, gitmek istedim ama fırsatım olmamıştı. O zamanlarda bir gün kızım olursa bu ismi vermek aklımdan geçmişti.Siena ayrıca ‘narin ve hassas güzellik’ demek. Eşim Pedro de Noronha Portekizli ama onun da en sevdiği adların başında geliyormuş. Diğer ismi Leyla ise yine en çok sevdiklerimin başında... Hem otantik hem de global. Pedro da alternatiflerin arasında Leyla’yı tercih etti”.” 

tülin

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