Maria Liman'dan takipçilerine ilginç teklif! Benimle karantina da

Rusya'da 2018 Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çeken ve giydiği kıyafetlerle turnuvanın en çekici taraftarı seçilen model Maria Liman,dünya Kupası'ndan sonra Londra'ya taşınmıştı.İngiltere'yide esir alan korona salgını nedeniyle kendini eve kapatan Maria Liman karantinada kendisine eşlik edecek bir ev partneri aradığını söyledi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs bulaşmamış, sevimli bir ev partneri arıyorum. Önümüzdeki 3 ay birlikte izole olmak ve eğlenmek için. Cesur ve yakışıklı bir adam olması tercihim" ifadelerini kullanan Maria Liman, bir anda dikkatleri üzerine çekti.

Paylaşımlarına devam eden güzel model, "Uyuyan güzel, prensini bekliyor. Virüsü yenip beni kurtaracak bu cesur, yakışıklı adam nerede? Lütfen virüsün yok olması için çalışmaları hızlandırın Bir ay önce stoklamak için aldığım tüm malzemeler birkaç gün içinde bitecek" şeklinde konuştu