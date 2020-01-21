Masterchef Cemre Alican ile aşk iddialarına yanıt verdi

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye, geçtiğiiz haftalarda final yapmıştı. Final yarışmacısı olarak son ikiye Cemre ve Alican kalmıştı. Kıyasıya rekabet eden ikiliden Cemre Uyanık birinci olarak Masterchef olmuştu.

Yarışma bittikten sonra sosyal medyada oldukça takip edilmeye başlayan Cemre Uyanık, takipçilerinin sorularını yanıtladı. Bir takipçisinin 'Alican ile aranız nasıl ben sizi çok yakıştırıyorum ya da öyle bir şey var mı?' sorusuna Cemre 'Görüşmüyorum' yanıtını vererek bir kez daha aralarının kötü olduğunu açıklamış oldu.