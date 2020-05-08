Mazhar Alanson'un ses getiren nosltaljik Özkan Uğur paylaşımı

MFÖ grubunun solistlerinden Mazhar Alanson, grubun en genç üyesi olan Özkan Uğur'un bir gençlik fotoğrafını paylaşarak hayranlarına nostlaji yaşattı.

Mazhar Alanson'un ses getiren nosltaljik Özkan Uğur paylaşımı
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Şu sıralar kanser tedavisi gören Özkan Uğur,  1989 yılında Aysun Aslan ile evlendi. Çiftin Alişan adında bir oğlu var. 

Mazhar Alanson'un ses getiren nosltaljik Özkan Uğur paylaşımı

Mazhar Alanson, paylaşımına ‘Aynı oğlu Alişan' notunu ekledi. Alanson'un paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. 

Mazhar Alanson'un ses getiren nosltaljik Özkan Uğur paylaşımı


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