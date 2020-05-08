Mazhar Alanson'un ses getiren nosltaljik Özkan Uğur paylaşımı

Şu sıralar kanser tedavisi gören Özkan Uğur, 1989 yılında Aysun Aslan ile evlendi. Çiftin Alişan adında bir oğlu var.
Mazhar Alanson, paylaşımına ‘Aynı oğlu Alişan' notunu ekledi. Alanson'un paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
MFÖ grubunun solistlerinden Mazhar Alanson, grubun en genç üyesi olan Özkan Uğur'un bir gençlik fotoğrafını paylaşarak hayranlarına nostlaji yaşattı.
Şu sıralar kanser tedavisi gören Özkan Uğur, 1989 yılında Aysun Aslan ile evlendi. Çiftin Alişan adında bir oğlu var.
Mazhar Alanson, paylaşımına ‘Aynı oğlu Alişan' notunu ekledi. Alanson'un paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.