Mazhar Alanson'un Özkan Uğur paylaşımı gündem oldu

MFÖ grubu üyelerinden Özkan Uğur’un gençlik fotoğrafı gündem oldu. Mazhar Alanson sosyal medya hesabın yaptığı bir paylaşımda Özkan Uğur’un gençlik halinin yayınladı. Özkan Uğur’un gençlik hali ise sosyal medyada gündem oldu.

Mazhar Alanson, Özkan Uğur ile oğlu Ali Şan arasında benzerliği gündeme getirdi ve paylaşıma “Aynı oğlu Ali Şan” yazdı.

Özkan Uğur 1989 yılında Aysun Aslan ile dünya evine girmişti. Özkan ve Aysun çiftinin bu evlilikten bir oğlu oldu ve çocuklarına Alişan ismini verdi. Özkan Uğur ile oğlu Alişan arasında benzerlik dikkatleri çekiyor. Mazhar Alanson da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bu benzerliğe dikkat çekti.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 23:47