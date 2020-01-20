İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
122620
ALTIN
296.834
DOLAR
5.9151
STERLİN
7.6898
EURO
6.5562

Mega star Tarkan, İBB'den 13 yıldır imar izni alamıyor

İBB'den daha önce 5 kez başvuru yaparak imar izni çıkartılmasını isteyen mega star Tarkan'ın dosyası tekrar meclis gündemine geldi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun uygun görmeyerek hazırladığı rapor oylama sırasın geldiğinde Komisyon tarafından geri çekildi.

20 Ocak 2020 Pazartesi 20:55
Mega star Tarkan, İBB'den 13 yıldır imar izni alamıyor

Pop müziğin ünlü ismi Tarkan'ın, 2007 yılında İstanbul Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde bir arazi satın aldı. Cadde yanında olan 5 bin 283 metrekarelik arazinin imarını değiştirmek için daha önce 5 kez İBB'ye başvuruda bulunan Tarkan, arazinin mevcut imar planlarında bin 720 metrekaresinin çocuk bahçesi, bin 150 metrekaresinin de yol alanı olarak ayrıldığını ve arazide terk oranının yüzde 81'e çıkmasından dolayı kendisine 980 metrekare kaldığını  öne sürerek mağduriyetinin giderilmesi için İstanbul Büyükşehir Beldiyesi'ne başvurmuştu.

Söz konusu arazinin 2 bin 686 metrekarelik kısmında ticaret alanı hakkı olduğunu ve bu sebepten imar izin verilmesini talep eden Tarkan ayrıca akaryakıt istasyonu ve otel yapmak için yapılan 5 kez başvuruda bulunmuş ve bu başvuruları belediye tarafından reddedilmişti.

Tarkan, bir kez daha başvuruda bulunarak imar izin dilekçesini 8 Şubat 2019 tarihinde İBB'ye göndermişti. Tarkan'ın imar dosyası Meclis gündemine yaklaşık 11 ay sonra gelerek 2020 Ocak ayı İBB meclis gündemine taşındı.

İBB Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu ise söz konusu imar izni teklifi uygun görmeyerek bir rapor hazırladı ve raporu İBB Meclisi'ne sundu. Fakat rapor, oylamaya gireceği anda İmar Komisyonu tarafından geri çekildi. İmar izin dosyasının neden geri çekildiğine ilişkin Meclis'e her hangi bir açıklamada bulunmazken Tarkan'ın şirketi tarafından belediyenin kabul edebileceği yeni bir teklifin sunulmuş olabileceği belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
IbbTarkanImar Izni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeynep Demirel'in kızları ile karne kutlaması
Zeynep Demirel'in kızları ile karne kutlaması
Şarkıcı Ebru Polat'tan ilginç açıklama
Şarkıcı Ebru Polat'tan ilginç açıklama
Kaan Tangöze ve oğulları alışverişte
Kaan Tangöze ve oğulları alışverişte
Mustafa Sandal'ın kitabındaki bazı bölümleri değiştirdi
Mustafa Sandal'ın kitabındaki bazı bölümleri değiştirdi
Oyuncu Melisa Şenolsun zirveye yerleşti
Oyuncu Melisa Şenolsun zirveye yerleşti
Çağla Şikel podyum öncesi geçirdiği kaza ile ilgili konuştu
Çağla Şikel podyum öncesi geçirdiği kaza ile ilgili konuştu

Popüler Haberler

Noter vakelet ücretleri ne kadardır? 2020 Noter vekalet tasdik ücret tarifeleri
Instagram arama geçmişi tamamen nasıl silinir? Arama geçmişi iz bırakmadan silme
Çukur Çağatay kimdir? Gerçek adı nedir? Nejat İşler hakkında bilgiler
Beni kim aramış? Telefon kapalıyken beni kim aramış?
İsimden telefon numarası ücretsiz bulma yöntemleri
2020 Emniyet kemeri takmamanın cezası Şoför ve Yolcu kemer takmama cezası ve erken ödeme indirimi
KKB kredi notu sorgulama işlemleri
2020 Ziraat Bankası traktör kredisi 72 ay vadeli kredi hesaplama
Günlük burç yorumları 21 Ocak 2020 Salı - Gündelik hayatınız için astrolojik yıldız falınız bugün sizi nasıl yönlendirecek?
2020 Tarım Kredi Kooperatifi Ziraat Kredileri
Hac kesin kayıt işlemleri nelerdir? 2020 Hac kesin kayıt işlemleri ve kesin kayıt belgesi alma
Nöbetçi noter sorgulama 19 Ocak 2020 Pazar hangi noterler nöbetçi?
Cuma Namazı Saat Kaçta Kılınacak? 17 Ocak Cuma İstanbul, Ankara, İzmir İl il Cuma Namazı Saatleri ve 17 Ocak Cuma Hutbesi Diyanet Türkiye Geneli
Nüfus cüzdanı yenileme parası ne kadardır? Yeni çipli kimlik parası nereye yatırılır?
ATA AÖF 2020 Güz dönemi bütünleme sınav tarihleri belli oldu!
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 ödemesi son gün ne zaman? Hangi araç ne kadar vergi ödeyecek? MTV 2020 Ödeme ekranı
Şekerbank Müşteri Hizmetleri Numarası Direk Bağlanma
Çukur Cengiz Erdenet kimdir? Gerçek adı nedir? Musa Uzunlar hakkında bilgiler
Whatsapp çevirim içi görünme kapatma var mı?
Savaşçı Ayça neden değişti? Yeni Ayça kimdir? Gerçek adı nedir?
2020 Halkbank EFT Saatleri ve EFT Ücretleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.