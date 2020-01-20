Mega star Tarkan, İBB'den 13 yıldır imar izni alamıyor

Pop müziğin ünlü ismi Tarkan'ın, 2007 yılında İstanbul Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde bir arazi satın aldı. Cadde yanında olan 5 bin 283 metrekarelik arazinin imarını değiştirmek için daha önce 5 kez İBB'ye başvuruda bulunan Tarkan, arazinin mevcut imar planlarında bin 720 metrekaresinin çocuk bahçesi, bin 150 metrekaresinin de yol alanı olarak ayrıldığını ve arazide terk oranının yüzde 81'e çıkmasından dolayı kendisine 980 metrekare kaldığını öne sürerek mağduriyetinin giderilmesi için İstanbul Büyükşehir Beldiyesi'ne başvurmuştu.

Söz konusu arazinin 2 bin 686 metrekarelik kısmında ticaret alanı hakkı olduğunu ve bu sebepten imar izin verilmesini talep eden Tarkan ayrıca akaryakıt istasyonu ve otel yapmak için yapılan 5 kez başvuruda bulunmuş ve bu başvuruları belediye tarafından reddedilmişti.

Tarkan, bir kez daha başvuruda bulunarak imar izin dilekçesini 8 Şubat 2019 tarihinde İBB'ye göndermişti. Tarkan'ın imar dosyası Meclis gündemine yaklaşık 11 ay sonra gelerek 2020 Ocak ayı İBB meclis gündemine taşındı.

İBB Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu ise söz konusu imar izni teklifi uygun görmeyerek bir rapor hazırladı ve raporu İBB Meclisi'ne sundu. Fakat rapor, oylamaya gireceği anda İmar Komisyonu tarafından geri çekildi. İmar izin dosyasının neden geri çekildiğine ilişkin Meclis'e her hangi bir açıklamada bulunmazken Tarkan'ın şirketi tarafından belediyenin kabul edebileceği yeni bir teklifin sunulmuş olabileceği belirtiliyor.