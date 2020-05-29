Megan Fox evliliğini neden bitiriyor? başka biri mi var?

Megan Fox, kendisi gibi oyuncu olan eşi Brain Austin Green ile yollarını ayırmaya karar verdi. 3 çocuk sahibi olan çift, daha önce de ayrılmaya karar vermişti. Ancak Megan Fox, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu öğrenince boşanmaktan vazgeçmişti.

Megan Fox evliliğini neden bitiriyor? başka biri mi var?
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Megan Fox evliliğini neden bitiriyor; başka biri mi var?

Ayrılık sürecini ve sebebini yayınladığı bir bpodcast'te anlatan Brain Austin Green, Megan Fox'un rapçi Machine Gun Kelly ile ask yaşadığı iddialarına da değindi. Green, “Megan 2019'daki Cadılar Bayramı döneminde film çekimindeydi. 5 hafta sonra döndüğünde, garip davranmaya başladı. Evlilik içindeki yakınlığı yeniden kuramadık. Devam eden üç hafta boyunca aramızdaki bağın koptuğunu hissettim. Üç hafta bekledikten sonra ona mesaj attım; 'Evliliğimiz için endişelenmem gerekiyor mu?' diye. 'Sonra konuşuruz' yanıtını verdi. Bu iyi bir haber değildi." sözleriyle kısaca süreci özetledi. 

Megan Fox evliliğini neden bitiriyor; başka biri mi var?
Konuşmasının devamında Brain Austin Green, ''Daha sonra bana film çekimi için evden ayrı olduğu süreçte kendisini böyle daha iyi hissettiğini söyledi. Üzüldüm. Sette Colsen (Machine Gun Kelly) diye bir adamla tanışmıştı. Arkadaştılar ve çok iyi bir adam olduğunu söylüyordu.'' ifadelerini kullanarak iddiaları da doğruladı. 

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020, 13:08

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