Karantina sürecini ayrı olarak geçiren çiftten hayranlarını sevindiren haber geldi. Megan Fox ve Brian Austin barıştı. Çift karantina sürecinde ayrı kaldıkları dönemde birbirlerini özlediklerini ve barışma kararı aldıklarını duyurdu. Çiftin barışması hayranlarını da sevindirdi. Ünlü çiftin hayranları barışma haberleri sonrası sosyal medya üzerinden mesajlar göndererek destek verdi.Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 10:01
Megan Fox ve Brian Austin barıştı
Ünlü oyuncu Megan Fox ayrılık kararı aldığı Brian Austin ile barıştı. Bir süre önce ayrıldıklarını duyuran çiftten hayranlarına güzel haber geldi. Ünlü çift barıştıklarını duyurdu. İşte detaylar…
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