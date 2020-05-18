Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan eşi Brian Austin ile ayrılık kararı almıştı. Çiftin hayranları ayrılık kararına çok üzülmüştü. Çiftin korona virüs salgını sürecinde aralarının düzeldiğini iddia ediliyordu.

Karantina sürecini ayrı olarak geçiren çiftten hayranlarını sevindiren haber geldi. Megan Fox ve Brian Austin barıştı. Çift karantina sürecinde ayrı kaldıkları dönemde birbirlerini özlediklerini ve barışma kararı aldıklarını duyurdu. Çiftin barışması hayranlarını da sevindirdi. Ünlü çiftin hayranları barışma haberleri sonrası sosyal medya üzerinden mesajlar göndererek destek verdi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 10:01