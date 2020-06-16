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Megan Fox ve Brian Austin Green çifti ayrılık kararı aldı

Güzel oyuncu Megan Fox ve Brian Austin tekrar ayrılık kararı aldı. Ünlü çift geçtiğimiz yılda ayrılmaya karar vermiş ancak üçüncü çocuk haberiyle ilişkilerine bir şans daha vermişti. Ünlü oyuncu Megan Fox’un yasak aşk iddialarının ardından çift kesin olarak ayrılık kararı aldı.

16 Haziran 2020 Salı 16:40
Megan Fox ve Brian Austin Green çifti ayrılık kararı aldı
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Dünya ünlü oyuncu Megan Fox ile Brian Austin arasında sular durulmuyor. Ünlü çift bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerine nokta koydu. Megan Fox ve Brian Austin çifti daha önce de boşanmaya karar vermiş ancak üçüncü çocuk haberinden sonra evliliklerine bir şans daha vermeye karar vermişti.


İlişkilerine bir şans daha veren çiftin arası şimdide yasak aşk ile bozuldu. Güzel oyuncu Megan Fox’un ünlü rapçi Machine Gun Kelly  ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Olayın ardından çift ayrılık kararı aldı. İddialara göre Megan Fox geçen yılın sonlarından itibaren ünlü rapçi Machine Gun Kelly ile aşk yaşıyor. İkili ünlü rapçinin Bloody Valentine adlı şarkısının klibinde birlikte rol almıştı. Megan Fox klipte ‘Bu gece benim kanlı sevgilim olacaksın’ sözlerinin olduğu bölümü sosyal medya hesabından paylaşmış ve iddiaları güçlendirmişti.

Megan Fox ve Brian Austin’in kesinleşen ayrılık kararlarının ardından Brian Austin’de geçtiğimiz günlerde Courtney Stodden ile birlikte görüntülenmişti.


Son Güncelleme: 16.06.2020 16:40
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