Megastar'ın ikinci bebeğinin cinsiyeti belli oldu

29 Nisan 2016 yılında aşklarını nikah masasına taşıyarak dünyaevine giren çift, 2018 yılında kızları Liya'yı kucaklarına almıştı. Tarkan-Pınar Tevetoğlu, verdikleri röportajda "Çocukları çok seviyoruz, ikinci kez bu heyecanı yaşamak fikri artık uzak değil" dedi ve ikinci kez bebek beklediklerinin müjdesini verdi.

Bebek haberinin gündeme gelmesinden sonra cinsiyetinin ne olacağı merak edilirken, bir magazin programının yaptığı haber ile bebeğin cinsiyetinin ne olduğu açıklandı. Tarkan-Pınar Tevetoğlu'nun bu kez oğlu olacak.