Mehmet Ali Erbil aylar sonra fotoğrafını paylaştı! İşte son hali:

Mehmet ALi Erbil, uzun süredir mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı yüzünden zor zamanlar geçiriyor. Dönem dönem sağlık sorunları yaşayıp, sevenlerini üzen Erbil, bugün güzel bir sürpriz yapıp sosyal medya üzerinden evde fizik terapisti ile çekildiği bir fotoğrafını paylaştı.

Ünlü kemdyenin paylaşımına sevenlerinin güzel dileklerini ilettikleri yorumlar adeta yağmur gibi yağdı. İşte Mehmet Ali Erbil'in Kızı Yasemin Erbil'in de "Maşallah sana askim babam benimmm..." diye yorum yaptığı fotoğraf:

"Evde devam eden fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecimi özveriyle devam ettiren doktorlarıma teşekkürlerim ve sevgilerimle..."

Mehmet Ali Erbil'in fotoğrafına sevenleri de "Özledik" ve "Geçmiş olsun, Allah şifa versin" şeklinde yorumlarda bulundu.