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Mehmet Ali Erbil aylar sonra fotoğrafını paylaştı! İşte son hali:

63 yaşındaki ünlü şowmen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşım, endisini özleyen hayranlarına güzel bir sürpriz oldu.

14 Mart 2020 Cumartesi 19:33
Mehmet Ali Erbil aylar sonra fotoğrafını paylaştı! İşte son hali:

Mehmet ALi Erbil, uzun süredir mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı yüzünden  zor zamanlar geçiriyor. Dönem  dönem sağlık sorunları yaşayıp, sevenlerini üzen Erbil, bugün güzel bir sürpriz yapıp sosyal medya üzerinden  evde fizik terapisti ile çekildiği bir fotoğrafını paylaştı. 

Ünlü kemdyenin paylaşımına  sevenlerinin güzel dileklerini ilettikleri yorumlar adeta yağmur gibi yağdı. İşte Mehmet Ali Erbil'in  Kızı Yasemin Erbil'in de "Maşallah sana askim babam benimmm..." diye yorum yaptığı fotoğraf:

Mehmet Ali Erbil aylar sonra fotoğrafını paylaştı! İşte son hali:

 "Evde devam eden fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecimi özveriyle devam ettiren doktorlarıma teşekkürlerim ve sevgilerimle..."

Mehmet Ali Erbil'in fotoğrafına sevenleri de "Özledik" ve "Geçmiş olsun, Allah şifa versin" şeklinde yorumlarda bulundu.

Son Güncelleme: 14.03.2020 19:35
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