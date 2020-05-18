Mehmet Ali Erbil canlı yayında! Tedavisi evde devam ediyor

Uzun süredir mücadele ettiği kaçış sendromu yüzünden aylardır tedavi gören Mehmet Ali Erbil, ilk kez bir canlı yayına katıldı. Tedavisinin evden devam ettiğini belirten Erbil, sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirerek “kendime gelmeme az kaldı” dedi. Erbil sevenlerine”evde kal” çağrısı yapmayı da ihmal etmedi.

Evinin banyosunda düştükten sonra yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı yeniden nükseden ünlü komedyen, bu sebepten dolayı 235 gün yoğun bakımda kaldı. Taburcu olduktan sonra tedavisinin evden devam ettiğini belirten Erbil,’nin canlı yayınında sevenleriyle buluştu.



Sokağa çıkma yasağından haberi olmadığını belirten Erbil, her geçen gün biraz daha iyiye gittiğini vurgulayarak Kendime gelmeme çok az kaldı. Evde tedavim devam ediyor. Güzel günler gelecek. Sevenlerimden evde kalmalarını istiyorum. Ben evde kalıyorum sizde evde kalın" şekline konuştu.

Ünlü komedyen, yakın dostları Ercan Avşar ve Ümit Okur'un da canlı yayını seyrettiğini farkedince "Aman hiç eksik kalmayın. Bunları yayına alma" diyerek dostlarına takılıp, formunda olduğunu da göstermiş oldu.