Mehmet Ali Erbil'den sevenlerine mutlu haber

62 yaşındaki şovmen Mehmet Ali Erbil 2018 yılında evinin banyosunda düşerek kaburga kemiğini kırmış ve iç kanama geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süre yoğun bakımda kalan Erbil'in kaçış sendromu hastalığı nüksetmişti.

235 gün yoğun bakımda kalan ünlü şovmen, eski sağlığına tekrar kavuştu derken geçtiğimiz Kasım ayında 2. kez yoğun bakıma alınmıştı. Kızı Sezin Erbil'in bir kız çocuğu getirmesiyle dedelik sevinci yaşayan Erbil, geçtiğimiz hafta 3. kez yoğun bakıma kaldırılarak sevenlerini korkuttu.

Mehmet Ali Erbil'in doktor olan kardeşi Yeşim Erbil, ağabey'inin sağlık durumu ile ilgili "Şu an yoğun bakımda. Son olay ağır bir kaçış sendromu ile ilgili. Yıpranan organlar daha fazla etkileniyor. Bu nedenle de hassas bir tedavi gerektiği için yoğun bakımda. Kronik hastalıklarla baş etmek çok zordur" şeklinde açıklama yapmıştı.

Maslak'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altında olan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Mehmet Ali Erbil yoğun bakımdan çıktı. Bu haberi hastanede bulunan şarkıcı Ercan Avşar, "Mehmet Ali Erbil yoğun bakımdan çıktı. Bu gelişme hepimizi mutlu etti. Erbil'in sağlık durumuna dair gelişmeleri yakından takip ediyoruz" şeklinde açıklama yaptı. Erbil'in hastanedeki tedavisi bir süre daha devam edecek.