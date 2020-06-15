Mehmet Aslantuğ'dan geçmiş yıllara götüren paylaşımlar

Eski manken ve oyuncu olan Arzum Onan’ın oyuncu eşi Mehmet Aslantuğ 1996 yılından beri evliliklerini sürdürüyor. 23 yıldır evli olan çiftin mutluluğu gözlerden kaçmıyor.

Mehmet Aslantuğ sosyal medyaya yeni dahil olan ünlüler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz gün Instagram hesabı açan Mehmet Aslantuğ pekçok eski fotoğrafı da profilinde paylaştı. Oğulları Can doğmadan evvel ki anlarını yani bundan 20 yıl öncesine ait fotoğraf ve videoları paylaşıyor. Yine bu videolardan birini paylaşan Aslantuğ gönderinin altına ise "Kaptanın seyir defteri... Ve aşk özür dilemeyecek gidenlerden/yalnızlardan; ama emek verenlere teşekkür borcu var" açıklamasına eşi Arzum Onan ise yorum olarak Ahh yazdı.