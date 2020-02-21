Mehmet Dereli'den Brezilyalı sevgilisine bebek izni!

İş adamı Mehmet Dereli, bir süredir Brezilyalı Elaine Fonseca ile birlikte. 61 yaşındaki İstanbul Motor Piston'un ortağı Dereli ile sevgilisi arasındaki bebek krizi açıklamaları ise gündeme bomba gibi düştü.
İş adamı Mehmet Dereli'nin ilk eşi Esra Özkan'dan Emir, ikinci eşi Şebnem Dinçgör'den de Kerim adında iki oğlu var. Sevgilisinin bebek sahibi olmak istmesine karşılık sperm bankasından çocuk sahibi olma teklifine 'evet'diyen Dereli'nin nüfusuna almasa bile bebeğe babalık yapacağı yönünde söylentilerde en çok konuşulan konulardan biri oldu.