Mehmet Dereli'den Brezilyalı sevgilisine bebek izni!

İş adamı Mehmet Dereli, bir süredir Brezilyalı Elaine Fonseca ile birlikte. 61 yaşındaki İstanbul Motor Piston'un ortağı Dereli ile sevgilisi arasındaki bebek krizi açıklamaları ise gündeme bomba gibi düştü.

Fonseca'nın hamile olduğu fakat bebeğin Mehmet Dereli'den olmadığı yönünde çıkan haberlere bir açıklık geldi ve Fonseca'nın Miami'deki birndan aldığı spermle kızına hamile kaldığı ortaya çıktı. 37 yaşındaki Elaine'nin bebek istediği fakat iş adamının bu sorumluluğu almak istemediği için sperm bankasından hamile kalabileceği yönünde sevgilisine izin verdiği öğrenildi.

İş adamı Mehmet Dereli'nin ilk eşi Esra Özkan'dan Emir, ikinci eşi Şebnem Dinçgör'den de Kerim adında iki oğlu var. Sevgilisinin bebek sahibi olmak istmesine karşılık sperm bankasından çocuk sahibi olma teklifine 'evet'diyen Dereli'nin nüfusuna almasa bile bebeğe babalık yapacağı yönünde söylentilerde en çok konuşulan konulardan biri oldu.

