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Mehmet Günsur'dan ilginç itiraf! İstemediğim oyuncuyla oynadım

Oyuncu Mehmet Günsur, YouTube kanalında yayınlanan bir programda samimi açıklamalar yaparken ilginç bir itirafta da bulundu.

20 Aralık 2019 Cuma 16:58
Mehmet Günsur'dan ilginç itiraf! İstemediğim oyuncuyla oynadım

Bu güne kadar bir çok dizi ve filmde yer alan ve son olarak Beren Saat ile birlikte Netflix için çekilen 'Atiye' dizisi için kameralar karşısına geçen Mehmet Günsur'dan ilginç açıklamalar geldi.

Youtube kanalında yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Mehmet Günsür, kendisiyle ilgili sorulan sorulara samimi bir şekilde cevap verirken çok ilginç bir itirafta da bulundu.

Programın sunucusu İbrahim Selim'in başarılı oyuncuya sorduğu "Hiç içinde yer aldığını unutmak istediğin bir proje oldu mu?" sorusuna cevap veren Günsur, verdiği cevapla herkesi şaşkınlığa uprattı.

Başarılı oyuncu, "Yüzüne bakamayacak kadar sinir olduğum oyuncuyla oynamak zorunda kaldım. Bir daha da çalışmadık, zaten oyunculuğu bıraktı" diye konuşurken Günsur'un bahsettiği oyuncunun Pelin Batu olabileceği düşünüldü.

Son Güncelleme: 20.12.2019 17:05
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