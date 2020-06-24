İstanbul 21°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114449
ALTIN
389.241
DOLAR
6.8503
STERLİN
8.5150
EURO
7.7211
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Son Dakika
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske cezası kararı!
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske...
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...

Mehmet Ozan Dolunay'dan açıklama geldi

Zalim İstanbul dizisindeki rol arkadaşı Bahar Şahin ile samimi görüntüleri çekilen Mehmet Ozan Dolunay açıklama yaptı. İşte, Mehmet Ozan Dolunay’ın açıklaması…

24 Haziran 2020 Çarşamba 18:41
Mehmet Ozan Dolunay'dan açıklama geldi
Takip Et:

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Pazartesi günü final yapan Zalim İstanbul dizisinin oyuncuları Bahar Şahin ile Ozan Dolunay ile ilgili çıkan haberlere, Ozan Dolunay’dan açıklama geldi.


Bostancı da bir mekanda Bahar Şahin ile yemek yerken görüntülenen oyuncu Mehmet Ozan Dolunay, çıkan haberlere yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

‘’Bugünkü haberlere gülüp, geçiyorum sadece. Bahar Şahin uzun zamandır tanıdığım, birlikte çalıştığım ve birçok kez dışarıda yemek yediğim bir arkadaşım. Keşke normal bir selamlaşmayı farklı yansıtmak için uzaktan fotoğraf açısı yakalamaya çalışmak yerine, yanımıza yaklaşıp bir 'Merhaba' deseydiniz. Bize bir sorsaydınız... Neyse, sağlık olsun. İlk değil, son da olmayacak nasıl olsa... ‘’


Son Güncelleme: 24.06.2020 18:41
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğulu ailesinden müjdeli haber!
Doğulu ailesinden müjdeli haber!
Emily Ratajkowski yeni imajını takipçileriyle paylaştı
Emily Ratajkowski yeni imajını takipçileriyle paylaştı
Kıvanç Tatlıtuğ oto sanayide tamirci oldu!
Kıvanç Tatlıtuğ oto sanayide tamirci oldu!
Ebru Şallı ve oğlundan ilk paylaşım!
Ebru Şallı ve oğlundan ilk paylaşım!
Aybüke Pusat Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli?
Aybüke Pusat Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli?
Seda Sayan takipçileriyle teknede makyajsız fotoğraflarını paylaştı
Seda Sayan takipçileriyle teknede makyajsız fotoğraflarını paylaştı

Popüler Haberler

Camiler Cemaatle Namaz kılmaya açılacak!
Sivri Akıllar filmi konusu ve oyuncuları!
Leicester City-Brigton hangi kanalda
Fatih Mehmet Maçoğlu Kimdir? Sağlık Durumu Nasıl? Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı
Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Peki Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar
Show TV’de Zahide Yetiş yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Ateş çemberi güneş tutulması 21 Haziran’da saat kaçta gerçekleşecek?
Karantinada alışveriş yapabileceğiniz online market uygulamaları
Bimde satılan indirimli Tefal düdüklü tencere 2020 kullanlardan yorumlar
ŞOK Market 10 Haziran 2020 Aktüel indirimli ürünler kataloğu
Günlük Burç Yorumları 11 Mayıs 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Ziraat Bankası damızlık düve yetiştiriciliği kredisi için gereken şartlar ve evraklar
2020 MSÜ Askeri lise başvuru tarihi ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi Sınav tarihi
MEB 2020 İl İçi, İl Dışı ve Özür Grubu Öğretmen Atamaları Yer Değiştirme Takvimi Belli Oldu!
2020 Halkbank esnaf kefalet faizsiz kredi başvuru şartları ve detayları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.