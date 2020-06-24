Mehmet Ozan Dolunay'dan açıklama geldi

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Pazartesi günü final yapan Zalim İstanbul dizisinin oyuncuları Bahar Şahin ile Ozan Dolunay ile ilgili çıkan haberlere, Ozan Dolunay’dan açıklama geldi.

Bostancı da bir mekanda Bahar Şahin ile yemek yerken görüntülenen oyuncu Mehmet Ozan Dolunay, çıkan haberlere yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

‘’Bugünkü haberlere gülüp, geçiyorum sadece. Bahar Şahin uzun zamandır tanıdığım, birlikte çalıştığım ve birçok kez dışarıda yemek yediğim bir arkadaşım. Keşke normal bir selamlaşmayı farklı yansıtmak için uzaktan fotoğraf açısı yakalamaya çalışmak yerine, yanımıza yaklaşıp bir 'Merhaba' deseydiniz. Bize bir sorsaydınız... Neyse, sağlık olsun. İlk değil, son da olmayacak nasıl olsa... ‘’