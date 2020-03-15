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Melek Baykal ve Sahrap Soysal'dan eğlenceli koronavirüs selamlaşması!

Ünlü oyuncu Melek Baykal koronavirüs'e önlem amaçlı eğlenceli bir selamlaşma yöntemi geliştirdi.

15 Mart 2020 Pazar 13:37
Melek Baykal ve Sahrap Soysal'dan eğlenceli koronavirüs selamlaşması!

Melek Baykal ve Sahrap Soysal'dan eğlenceli koronavirüs selamlaşması!

Melek Baykal ve Sahrap Soysal, koronavirüs bulaşmasını minimuma indirmek için önlem aldılar. Yeni bir selamlaşma yöntemi geliştiren  ikili  ''Öpüşmüyoruz, tokalaşmıyoruz, mesafede kalıyoruz, buna çok dikkat ediyoruz'' diyerek  videoyu sonlandırdılar:

Anahtar Kelimeler:
Melek BaykalKORONASahrap Soysal
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