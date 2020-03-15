Melek Baykal ve Sahrap Soysal'dan eğlenceli koronavirüs selamlaşması!
Ünlü oyuncu Melek Baykal koronavirüs'e önlem amaçlı eğlenceli bir selamlaşma yöntemi geliştirdi.
15 Mart 2020 Pazar 13:37
Melek Baykal ve Sahrap Soysal, koronavirüs bulaşmasını minimuma indirmek için önlem aldılar. Yeni bir selamlaşma yöntemi geliştiren ikili ''Öpüşmüyoruz, tokalaşmıyoruz, mesafede kalıyoruz, buna çok dikkat ediyoruz'' diyerek videoyu sonlandırdılar:
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