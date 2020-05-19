Melike Öcalan balkon pozuyla takipçilerini büyüledi

2000’li yıllarda ‘Sabah Şekeri’ programıyla ünlenen Melike Öcalan, güzelliği ile mest etti. Uzun bir süre oyunculukla da ilgilenen Öcalan, karantina günlerinde evinden yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi.

40 yaşındaki güzel sunucu, dergi okurken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı. Instagram’da 21 bin takipçisi bulunan Öcalan’ın yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediği gözlerden kaçmadı. Ünlü sunucunun fotoğrafına kısa sürede yüzlerce beğeni geldi.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 18:44