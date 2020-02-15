Melisa Şalgam kimdir? Sergen Yalçın'la görüntülen Melisa Şalgam kaç yaşında, nereli

Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar ile adını duyuran Melisa Şalgam son yılların başarılı isimleri arasında yer alıyor. Dizideki performansının yanında özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Melisa Şalgam kariyerindeki yükseliş oldukça dikkat çekiyor.

Melisa Şalgam kimdir?

Melisa Şalgam 1996 yılında dünyaya gelmiştir. Genç yaşına rağmen birçok kişinin beğenisini kazanan Şalgam, Benim Adım Feridun, Arka Sokaklar gibi dizilerde yer almıştır. Melisa Şalgam İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümüne eğitim görmüştür. 24 yaşındaki genç oyuncu aslen Samsunludur. Oğlak burcu olan genç oyuncu okul döneminde aldığı tiyatro eğitimleriyle kendisini geliştirmiştir.

2001 yılında ailevi sebeplerden dolayı Antalya’ya yerleşen Melisa Şalgam ilk, orta ve lise öğrenimini burada almıştır. Başarılı isim şan, solfej ve piyano eğitimi de almıştır.

Melisa Şalgam’ın rol aldığı yapımlar

Güzel oyuncu genç yaşına rağmen şöhret basamaklarını hızla yükselmiştir. Melisa Şalgam’ın yer aldığı yapımlar şu şekildedir: