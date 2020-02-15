Melisa Şalgam kimdir? Sergen Yalçın'la görüntülen Melisa Şalgam kaç yaşında, nereli

Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar ile adını duyuran Melisa Şalgam son yılların başarılı isimleri arasında yer alıyor. Dizideki performansının yanında özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Melisa Şalgam kariyerindeki yükseliş oldukça dikkat çekiyor.
Melisa Şalgam kimdir?
2001 yılında ailevi sebeplerden dolayı Antalya’ya yerleşen Melisa Şalgam ilk, orta ve lise öğrenimini burada almıştır. Başarılı isim şan, solfej ve piyano eğitimi de almıştır.
Melisa Şalgam’ın rol aldığı yapımlar
Güzel oyuncu genç yaşına rağmen şöhret basamaklarını hızla yükselmiştir. Melisa Şalgam’ın yer aldığı yapımlar şu şekildedir:
- Benim Adım Feridun – Sinema- Çisem Rolü
- Firardayız – Sinema
- Arka Sokaklar Dizisi – Asiye Rolü
Son Güncelleme: 15.02.2020 16:06