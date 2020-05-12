Melisa Sözen'den Aslı Enver'e anlamlı doğum günü paylaşımı

Oyuncu Aslı Enver 36. yaşını evinde kutladı. Arkadaşlarından gelen doğum günü tebriklerini sosyal medya hesabında paylaşırken, yakın arkadaşı Melisa Sözen'den Aslı Enver'e gelen anlamlı doğum günü paylaşımı herkesi gülümsetti.

Melisa Sözen'den Aslı Enver'e anlamlı doğum günü paylaşımı
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Ünlü oyuncu Aslı Enver, koronavirüs nedeniyle yeni yaşına evinde girdi. Dostlarının doğum günü mesajlarını sosyal medya hesabında paylaşan Enver’in,  yakın dostu Melisa Sözen’in anlamlı kutlaması herkesi gülümsetti.

Aslı Enver ile yıllar önce çekilen mezuniyet fotoğrafını paylaşan oyuncu Melisa Sözen, ‘’bir tek falsolu anne terliğin yokmuş’’ diyerek kendi için büyük anlam ifade ettiğini satırlarına taşıdı.

İşte Melisa Sözen’in doğum günü paylaşımı

Aslı’dan yanıt gecikmedi

Yakın arkadaşının bu sözlerine kayıtsız kalmayan Aslı Enver, Melisa Sözen’in anne terliği göndermesine yanıt vererek ‘’Yaa Melisa! Sınırlarımı zorlarsan terlik de çıkıyor, seni çok seviyorum’’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 13:40

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