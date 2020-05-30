Melisa Sözen kendisine yapılan hakaretvari yorumu ifşa ett!

Oyuncu Melis Sözen, sosyal medyada bir takipçisinin kendisine yaptığı hakaretvari bir yorumu ifşa etti.

Melisa Sözen kendisine yapılan hakaretvari yorumu ifşa ett!
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İnstagram üzerinden yaptığı paylaşımla takipçisinin kendisine hakaretini ifşa eden melisa Sözen,  “Kendilerine duydukları güvensizliği, yetersizlik hissini, aşağılık kompleksini ve sevgisizliklerini bu üslupla dile getiriyorlar” mesajını yazdı. İşte Melisa Sözen'i çıldırtan yorum:

Melisa Sözen kendisine yapılan hakaretvari yorumu ifşa ett!

Ünlü Oyuncu, sosyal medyada bu tarz seksist ve hakareetvari dille yazılan yorumlara birçok kişinin maruz kaldığını belirterek, "Psikolojik problemlerinize başkalarına saldırarak deva bulamazsınız. Siber zorbalığınızla beni incitmediniz. Sizin gibilerin insanlara musallat olarak kendini var etme çabasına da artık bir 'dur' demek lazım" ifadelerini kullandı.

Melisa Sözen kendisine yapılan hakaretvari yorumu ifşa ett!


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