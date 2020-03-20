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Meltem Miraloğlu hakkında müthiş iddia! Sevgilisini alıp eski eşinin yanına gitti

Meltem Miraloğlu hakkında kendisinden 48 yaş büyük Patrick'le yaptığı evlilik ve sonrası ile ilgili müthiş bir iddia ortaya atıldı. İddiada eşinden boşanan Miraloğlu'nun eski eşinin yanına sevgilisiyle döndüğü söylendi. Bu iddia ise ortalığı iyice karıştırdı.

20 Mart 2020 Cuma 12:54
Meltem Miraloğlu hakkında müthiş iddia! Sevgilisini alıp eski eşinin yanına gitti

Ekranlarda yayınlanan Hayat devam Ediyor adlı dizide ‘Çocuk Gelin’ karakterini oynayan Meltem Miraloğlu kendisini evlatlık olarak kabul etti olarak bilinen 81 yaşındaki Patrick ile Amerika’da evlenerek hayatını birleştirmişti.

Meltem Miraloğlu

Beyaz TV'de yayınlanan bir magazin programında ise  Meltem Miraloğlu’nun boşandığını söylenildi. 'Söylemezsem Olmaz' isimli magazin programına canlı telefon bağlantısıuyla bağlanan ünlü sanatçı Onur Akay, konuşmasında şaşırtan iddialarda da bulundu. 

33 yaşındaki başarılı oyuncu Meltem Miraloğlu'nun geçtiğimiz yıl evlendiği 81 yaşındaki Amerikalı eşi Patrick'ten resmen boşandığını dün açıklayan Onur Akay, bugünkü canlı yayında ise söyledikleri gündeme bomba gibi düştü.

Meltem Miraloğlu

Onur Akay, programa bağlandığı telefonun diğer ucundan şu cümleleri aktardı:

"Meltem Miraloğlu 81 yaşındaki eşinden resmen boşandı ama parasız kalınca boşandığı eşinin yanına tekrar döndü. Hem de 'kardeşim' dediği genç bir erkekle döndü. Ama Meltem'in kardeşi Türkiye'de yaşıyor. Yanındaki kişinin sevgilisi olduğu iddia ediliyor. Ayrıca Meltem'in şu anda Amerika'da kaçak olarak kaldığının bilgisine de ulaştım." 

Meltem Miraloğlu

Onur Akay, ayrıca bir iddiada daha bulunarak Meltem Miraloğlu'nun parasız kaldıktan sonra eşinin yanına dönerken yanında götürdüğü kişiyi de kardeşim diyerek tanıttığını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Meltem Miraloğlu
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