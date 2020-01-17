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Meriç Aral, göğüs dekolteli pozuna binlerce beğeni!

Söz dizisinin Eylem’i Meriç Aral’ında yer aldığı Biz Böyleyiz filmi vizyona girdi. Güzel oyuncu bir fotoğraf paylaşarak takipçilerine film hakkında düşüncelerini sordu. Meriç Aral, göğüs dekolteli pozuna binlerce beğeni geldi. İşte o olay poz.

17 Ocak 2020 Cuma 00:56
Meriç Aral, göğüs dekolteli pozuna binlerce beğeni!

Son olarak Star TV’nin Söz dizisinde Eylem karakteriyle yer alan Meriç Aral, izleyicilerin büyük beğenisini toplamıştı.

meriç aral

Güzel oyuncu, yeni sezonda Biz Böyleyiz filmiyle izleyici karşısına çıktı. Yaz aylarında çekimleri yapılan film, vizyona girmişti. Meriç Aral takipçilerinden paylaştığı fotoğrafın altına film hakkında düşüncelerini yazmaları istedi. Meriç Aral’ın paylaştığı fotoğraf ise oldukça beğeni aldı.

Göğüs dekolteli fotoğrafıyla takipçilerinden binlerce yorum alan Aral’a bazı takipçileri film hakkında fikirlerini söyledi. Bazı takipçileri ise ‘Ateş gibi yakıyorsun’ diyerek fotoğraf hakkında yorumlar yaptı.

Güzel oyuncunun hayranları filmde oynadığı Beril karakterini çok sevdiklerini ifade etti. Bir hayranı, ‘Gittik, Gördük, çok güzel’ şeklinde bir yorum yazarak görüşlerini paylaştı. Takipçileri filmin güzel olduğunu söylerken yeni bir dizide rol alıp almayacağını da sordu.

Son Güncelleme: 17.01.2020 01:12
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