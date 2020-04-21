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Mert-İdil Fırat Çifti’nin müjdeli haberi sosyal medyadan geldi

Ünlü oyuncu Mert Fırat ve eşi İdil Fırat, müjdeli haberi sosyla medya üzerinden sevenleriyle ve yakınlarıyla paylaştılar. Koronavirüs salgını nedeniyle eşiyle birlikte evden çıkmayan Mert Fırat, güzel haberi İnstagram üzerinden palaştı.

21 Nisan 2020 Salı 08:36
Mert-İdil Fırat Çifti’nin müjdeli haberi sosyal medyadan geldi

Eylül 2018’de hayatlarını birleştiren ünlü çift, İnstagram üzerinden yaptıkları paylaşımla bebek beklediklerini takipçilerine duyurdular. Mert Fırat,  sevinçli haberi  İnstagram hesabından şu sözlerle paylaştı: 

Mert-İdil Fırat Çifti’nin müjdeli haberi sosyal medyadan geldi
"Gönül isterdi ki daha sağlıklı ve huzurlu günlerde sevdiklerimize sarılarak müjdeli haberi verelim, fakat bir karantina gününe kısmet oldu. Biz bebek bekliyoruz. Oldukça heyecanlı ve mutluyuz. Kalbinden iyilik geçen, iyilikten beslenen, heyecanımızı paylaşan ve güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkürler ve kucak dolusu sevgiler. Biz bu heyecanı yaşarken kötülüğü mezhep edinmiş kişilerce bilinçli yapılan asılsız karalamalara karşı da yasal süreci başlattığımızı bu vesileyle bildirelim. Herkese sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluk dolu günler dileriz.”

Mert-İdil Fırat Çifti’nin müjdeli haberi sosyal medyadan geldi

Anahtar Kelimeler:
BebekIdil FıratMert FıratHamile
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