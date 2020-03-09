Merve Boloğur aşkta aradığı kriterleri tek tek saydı!

Takipçilerinin neredeyse bütün sorularına cevap veren Boluğur, ‘evleneceğiniz erkekte ne ararsın? sorusu üzerine beklentilerini sıraladı. Genç oyuncu bu soruya “kadını saran, sevme cesaretine sahip,

aklına eseni yapabilecek çilgınlıkta ve mutlu etmekten mutlu olmalı. Hobilerimiz ortak olsun, hayatı paylaşalım ve farklı şeyler keşfederdim. Pek tabi tutku şart.” diye cevapladı.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde arabasında gazetecilere yakalanan Boluğur, “ arada görüştüklerim oluyor. Ama bu işler kolay değil. Uyumlu olmak lazım.” Diye konuşmuştu. Çıtayı yüksek tutan güzel oyuncuRomeo’sunu ne zaman bulur bilinmez.

Ama uzun zamandır ekranlarda görünmeyen güzel oyuncuyu yeniden ekranlarda görmek için O’nun Romeo’sunu bulmasını beklemeyelim.