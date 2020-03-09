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Merve Boloğur aşkta aradığı kriterleri tek tek saydı!

Instagram üzerinden hayranlarıyla soru cevap etkinliği yapan Merve Boluğur, aşkta aradığı kriterleri tek tek açıkladı. ‘Başak burcu kadınıyım, çok seçiciyimdir’ diyen güzel oyuncu, 2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlenip,2017 yılında boşanmıştı.

09 Mart 2020 Pazartesi 21:26
Merve Boloğur aşkta aradığı kriterleri tek tek saydı!

Takipçilerinin neredeyse bütün sorularına cevap veren Boluğur, ‘evleneceğiniz erkekte ne ararsın? sorusu üzerine beklentilerini sıraladı. Genç oyuncu bu soruya “kadını saran, sevme cesaretine sahip,
aklına eseni yapabilecek çilgınlıkta ve mutlu etmekten mutlu olmalı. Hobilerimiz ortak olsun, hayatı paylaşalım ve farklı şeyler keşfederdim. Pek tabi tutku şart.” diye cevapladı.

Merve Boloğur aşkta aradığı kriterleri tek tek saydı!

Ayrıca geçtiğimiz günlerde arabasında gazetecilere yakalanan Boluğur, “ arada görüştüklerim oluyor. Ama bu işler kolay değil. Uyumlu olmak lazım.” Diye konuşmuştu. Çıtayı yüksek tutan güzel oyuncu
Romeo’sunu ne zaman bulur bilinmez.

Merve Boloğur aşkta aradığı kriterleri tek tek saydı!

Ama uzun zamandır ekranlarda görünmeyen güzel oyuncuyu yeniden ekranlarda görmek için O’nun Romeo’sunu bulmasını beklemeyelim.

Merve Boloğur aşkta aradığı kriterleri tek tek saydı!

Anahtar Kelimeler:
Merve Boloğur
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