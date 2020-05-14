Merve Boluğur'dan puzzle eleştirilerine yanıt: “Aşıyı mı buldunuz?“

Güzel oyuncu Merve Boluğur sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Güzel oyuncu karantina sürecinde evinde üniversitesi sınavına hazırlanıyor. Sınava hazırlanırken ara verip 40 parçalık puzzle’ı bitirdiğini takipçileriyle paylaşan Boluğur takipçilerinin diline düştü.

Merve Boluğur 40 parçalık puzzle’ı bitirip sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Takipçileri Merve Boluğur’a ‘keşke her rakibim senin gibi olsa’ şeklinde yorumlarda bulundu. Merve Boluğur gelen yorumlara yine esprili şekilde yanıt verdi.

Boluğur kullanıcıların yorumlarına karşılık “10’luk da yapacağım ve eğleneceğim. Karantinada atom mu parçalıyorsunuz, aşıyı mı buldunuz?” dedi ve eleştirilere yine kendine has üslubu ile yanıt verdi.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 23:29