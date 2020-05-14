Merve Boluğur'dan Şahan Gökbakar'a 'balkonlu ev' göndermesi

Ünlü oyuncu sosyal medyada alay konusu olan puzzle paylaşımını kendi üslubuyla yorumlayan Şahan Gökbakar, 3 parçalı puzzle paylaşarak ”bitti” notunu ekledi. Merve Boluğur ise Şahan Gökbakar'ın bu paylaşımına karşılık “sen bırak puzzle'ı makete başla” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Merve Boluğur, bu paylaşımıyla Şahan Gökbakar'ın 2010 yılında Kabataş'ta bir binanın balkonunda Berrak Tüzünataç ile gayet samimi bir şekilde görüntülendiği dönemlere gönderme yaptı. İkili arasındaki gerginlik büyür mü diye soru işaretleri dolaşırken, önce Şahan Gökbakar, sonra da Merve Boluğur paylaşımları sildiler.