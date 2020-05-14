Merve Boluğur'dan Şahan Gökbakar'a 'balkonlu ev' göndermesi

Geçtiğimiz günlerde yaptığı 40 parçalık puzzle ile sosyal medyada alay konusu olan güzel oyuncu Merve Boluğur, yapılan yorumlara cevap vermekten de geri durmuyor.

Merve Boluğur'dan Şahan Gökbakar'a 'balkonlu ev' göndermesi
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Merve Boluğur'dan Şahan Gökbakar'a 'balkonlu ev' göndermesi

Ünlü oyuncu sosyal medyada alay konusu olan puzzle paylaşımını kendi üslubuyla yorumlayan Şahan Gökbakar, 3 parçalı puzzle paylaşarak ”bitti” notunu ekledi. Merve Boluğur ise  Şahan Gökbakar'ın bu paylaşımına karşılık “sen bırak puzzle'ı makete başla” şeklinde bir paylaşım yaptı. 

Merve Boluğur'dan Şahan Gökbakar'a 'balkonlu ev' göndermesi

Merve Boluğur, bu paylaşımıyla Şahan Gökbakar'ın 2010  yılında Kabataş'ta bir binanın balkonunda Berrak Tüzünataç ile gayet samimi bir şekilde  görüntülendiği dönemlere gönderme yaptı. İkili arasındaki gerginlik büyür mü diye soru işaretleri dolaşırken, önce Şahan Gökbakar, sonra da Merve Boluğur paylaşımları sildiler. 


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