Merve Boluğur takipçilerinin sorularını yanıtladı; Aradığı erkeği anlattı

Geçtiğimiz günlerde meslektaşı Şahan Gökbakar ile puzzle polemiğine giren ve bu yüzden sosyal medyada günlerce konuşulanb güzel oyuncu Merve Boluğur, İnstagram'da takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Merve Boluğur takipçilerinin sorularını yanıtladı; Aradığı erkeği anlattı
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Yks'ya hazırlandığı bilinen ve karantina sürecini ders çalışarak geçirdiğini belirten  güzel oyuncu, 'hazırlıklar nasıl gidiyor?' sorusuna, "Hepinizi elerim" şeklinde yanıt vererek hayranlarını gülümsetti.  

Merve Boluğur takipçilerinin sorularını yanıtladı; Aradığı erkeği anlattı

Boluğur, hayattaki en  önemli şeyin sağlık olduğunu belirtirken, 'Kendini nasıl buluyorsun?' sorousuna ise 'Tablo gibiyim' cevabını verdi. 

Merve Boluğur takipçilerinin sorularını yanıtladı; Aradığı erkeği anlattı

"Bir dilek hakkı verselerdi acı çeken, hasta olan herkesi iyileştirmek isterdim" diyen boluğur, "Geçmişe gidebilseydin kendine ne söylerdin?" sorusunu ise "Sakin ol bebeğim" diyerek yanıtladı. 

Merve Boluğur takipçilerinin sorularını yanıtladı; Aradığı erkeği anlattı

Merve Boluğur, bir hayranının, "Güçlü olmak nedir? Nasıl güçlü olunur?" sorusuna, "Sürü psikolojisiyle hareket etmeyip, güçlü bir irade sahibi olup duygularını yönetebilme becerisidir" yanıtını verdi.  

Merve Boluğur takipçilerinin sorularını yanıtladı; Aradığı erkeği anlattı

Bir takipçisinin  "Aşk mı yoksa, sevgi mi?"  diye sorması üzerine ise "Merhamet ve tutku" cevabını veren Boluğur, bir erkekte en çok  dikkat ettiği şeylerin "Aura, saç rengi, ses tonu" olduğunu belirtti. 
 

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 14:04

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