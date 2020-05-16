Merve Boluğur takipçilerinin sorularını yanıtladı; Aradığı erkeği anlattı

Yks'ya hazırlandığı bilinen ve karantina sürecini ders çalışarak geçirdiğini belirten güzel oyuncu, 'hazırlıklar nasıl gidiyor?' sorusuna, "Hepinizi elerim" şeklinde yanıt vererek hayranlarını gülümsetti.

Boluğur, hayattaki en önemli şeyin sağlık olduğunu belirtirken, 'Kendini nasıl buluyorsun?' sorousuna ise 'Tablo gibiyim' cevabını verdi.

"Bir dilek hakkı verselerdi acı çeken, hasta olan herkesi iyileştirmek isterdim" diyen boluğur, "Geçmişe gidebilseydin kendine ne söylerdin?" sorusunu ise "Sakin ol bebeğim" diyerek yanıtladı.

Merve Boluğur, bir hayranının, "Güçlü olmak nedir? Nasıl güçlü olunur?" sorusuna, "Sürü psikolojisiyle hareket etmeyip, güçlü bir irade sahibi olup duygularını yönetebilme becerisidir" yanıtını verdi.

Bir takipçisinin "Aşk mı yoksa, sevgi mi?" diye sorması üzerine ise "Merhamet ve tutku" cevabını veren Boluğur, bir erkekte en çok dikkat ettiği şeylerin "Aura, saç rengi, ses tonu" olduğunu belirtti.



Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 14:04