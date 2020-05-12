Merve Boluğur'un sosyal medyayı ikiye bölen paylaşımı; hangisi güzel?

6 yıl önce dünyaca ünlü top model Adriana Lima ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Boluğur, 'kim daha güzel?' tartışmasıyla takipçilerini ikiye böldü. Capslere bile konu olan o fotoğrafta, 4 milyondan fazla takipçisi olan Merve Boluğur, Adriana Lima ile kıyaslandı.

Güzel oyuncunun o fotoğrafına kimi takipçileri “Adriana Lima’dan güzel çıkmak”, “Adriana Lima’nın sönük kaldığı fotoğraf…” gibi Merve Boluğur lehine yorumlar yaparken, kimi kullanıcılar da “Olaya bir de makyajsız bakmak lazım'' ve ''ADriana lima, karizmaya bak bee'' gibi objektif yorumlar yaptı. İşte Merve Boluğur'un takipçilerini ikiye bölen o fotoğrafı:



