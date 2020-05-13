Merve Boluğur ve 40 parçalık puzzle sevinci sosyal medyada gündem oldu

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu daha önce ünlü model Adriana Lima ile olan fotoğrafını paylaşmış ve bu fotoğrafa sosyal medyada gündem olmuştu. Kullanıcılar Adriana Lima ile fotoğrafına ‘Adriana’dan daha güzel çıkmak’ notuyla güzel oyuncuya övgüler yağdırdı.

Güzel oyuncu şimdide 40 parçalık puzzle tamamladıktan sonra yaptığı paylaşımla gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları güzel oyuncuyu tiye aldı. Merve Boluğur karantina sürecinde eğitimine ağırlık vermiş durumda. Güzel oyuncu Oxford Üniversitesi’ni takibe alarak sınavlara çalışmaya başladı. Bu süreçte 40 parçalık puzzle’ı bitiren Boluğur bunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Güzel oyuncu takipçilerinin yorumlarına cevap verdi.

Güzel oyuncu gelen yorumlarda en çok Adriana Lima ile olan fotoğrafına dikkat çekti ve yorumlara ‘öyle işte’ diyerek yanıt verdi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 15:43