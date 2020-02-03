Merve Boluğur'dan hakkında çıkan aşk iddialarına açıklama

32 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, 2017 yılında boşandığı şarkıcı Murat Dalkılıç'tan sonra adı Hakan Sabancı ile aşk yaşamıştı. Gözlerden uzak aşk yaşayan çift ilişkisini de sessiz sedasız bitirmişti.
Merve Boluğur, erkek arkadaşı ile görüntülendiği gece muhabirlere, "Kendinize aksiyon mu yaratmaya çalışıyorsunuz? Anlamadım. Bir şey yok" demişti.
Haberler çıktıktan sonra açıklama yapma gereği duyan güzel oyuncu önceki gün muhabirlere bu konu ile ilgili şu sözleri söyledi: “O benim çocukluk arkadaşım Yasin. Çıkan haberlere gülüp geçiyoruz.”
Son Güncelleme: 04.02.2020 15:58