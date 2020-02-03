Merve Boluğur'dan hakkında çıkan aşk iddialarına açıklama

32 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, 2017 yılında boşandığı şarkıcı Murat Dalkılıç'tan sonra adı Hakan Sabancı ile aşk yaşamıştı. Gözlerden uzak aşk yaşayan çift ilişkisini de sessiz sedasız bitirmişti.

Geçtiğimiz gece'te bir mekan çıkışında yanında erkek arkadaşı olan Merve Boluğur'un yeni bir aşka yelken açtığı ile ilgili haberler gündeme gelmişti. Çıkan bu haberlerden sonra açıklama yapan Merve Boluğur, iddiaları yalanladı.

Merve Boluğur, erkek arkadaşı ile görüntülendiği gece muhabirlere, "Kendinize aksiyon mu yaratmaya çalışıyorsunuz? Anlamadım. Bir şey yok" demişti.

Haberler çıktıktan sonra açıklama yapma gereği duyan güzel oyuncu önceki gün muhabirlere bu konu ile ilgili şu sözleri söyledi: “O benim çocukluk arkadaşım Yasin. Çıkan haberlere gülüp geçiyoruz.”