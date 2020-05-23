Merve Oflaz 10 yıl sonra yeniden tek başına doğum günü kutladı

Survivor'un tek kadın şampiyonu Merve Oflaz 10 yıl önce Survivor'da tek başına doğum günü kutlamıştı. Oflaz'ın 2010 yılında Survivor'da tek başına kutlamasından tam 10 yıl sonra yine tek başına doğum günü kutladı.

Merve Oflaz 10 yıl sonra yeniden tek başına doğum günü kutladı
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Merve Oflaz, 2010 yılında yarıştığı Survivor'da, ödül oyununu kazanan  İhsan'ın, Aydın ve Ertan'ı yanında götürmesi üzerine tek başına adada kalmış ve doğum gününü yalnız geçirecekken, Acun Ilıcalı bir jest yaparak Oflaz'a pasta getirmişti.

Merve Oflaz 10 yıl sonra yeniden tek başına doğum günü kutladı  
 Aradan 10 yıl geçtikten sonra, Merve Oflaz b sefer de koronavirüs salgını nedeniyle tek başına doğum günü kutladı. 32 yaşına basan Oflaz, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafına  "Tam 10 sene önce bugün bir adada tek başıma kutladığım için doğum günümü, alışkınım karantinalara. Bu gün de beni yalnız hissettirmeyen, kutlayan, arayan soran herkese sonsuz teşekkürler. Herkese tek tek cevap veremiyorum ama tüm güzel enerjileriniz benle hissediyorum." notunu ekledi.  

Merve Oflaz 10 yıl sonra yeniden tek başına doğum günü kutladı


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