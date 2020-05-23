Merve Oflaz 10 yıl sonra yeniden tek başına doğum günü kutladı  

Merve Oflaz, 2010 yılında yarıştığı Survivor'da, ödül oyununu kazanan İhsan'ın, Aydın ve Ertan'ı yanında götürmesi üzerine tek başına adada kalmış ve doğum gününü yalnız geçirecekken, Acun Ilıcalı bir jest yaparak Oflaz'a pasta getirmişti.

Aradan 10 yıl geçtikten sonra, Merve Oflaz b sefer devirüs salgını nedeniyle tek başına doğum günü kutladı. 32 yaşına basan Oflaz, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafına "Tam 10 sene önce bugün bir adada tek başıma kutladığım için doğum günümü, alışkınımlara. Bu gün de beni yalnız hissettirmeyen, kutlayan, arayan soran herkese sonsuz teşekkürler. Herkese tek tek cevap veremiyorum ama tüm güzel enerjileriniz benle hissediyorum." notunu ekledi.