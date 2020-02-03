Merve Özbey görkemli bir kına gecesi yaptı

Ünlü şarkıcı Merve Özbey ilerleyen günlerde Kenan Koçak ile evlenecek. Merve Özbey düğünden önce düzenlenen kına gecesini arkadaşlarının da katıldığı bir gecede düzenledi. İstanbul’daki özel bir otelde yapılan kına gecesine Özbey’in dostlarının yanı sıra pek çok ünlü sanatçı da katıldı.

Merve Özbey’i bu mutlu gününde en yakın arkadaşları olan Demet Akalın, İrem Derici, Bengü, Ece Seçkin ve Damlda Bilic yalnız bırakmadı. Özbey’in kına gecesindeki mutluluğu dikkatlerden kaçmadı.

İrem Derici Merve Özbey’in kınasından bir paylaşım yaptı ve "Nasıl güzelsiniz.Allah size ömür boyu mutluluk versin. Merve benim hayatıma giren en özel kadındır. Ahiretliğim deriz birbirimize" yazarak çifte güzel dileklerini iletti.

Merve Özbey ve Kanan Koçak çifti 9 Şubat Pazar günü dünya evine girecek. Özbey’in düğününde yine sanat camiasından pek çok isim davetliler arasında yer alacak.