Merve Özbey kaza sonrası düğünü erteledi

1 Aralık’ta nişanlanan Merve Özbey, geçtiğimiz günlerde evinin merdivenlerinden düştü. Ayak parmaklarını kıran Merve Özbey atlattığı kazadan sonra düğünün ertelendiğini açıkladı.

Merve Özbey’den Düğün Açıklaması

Kenan Koçak ile 1 Aralık’ta nişanlandı. 19 Ocak’ta düğün olacaktı ancak kazadan dolayı düğün ertelendi. Geçtiğimiz akşam konser sırasında düğününü 9 Şubat tarihine ertelediğini açıklayan ünlü şarkıcı, "Düğünümde oynamak istiyorum" dedi.

Konserinde alçı yerine özel bir bot kullanan şarkıcı, ayak parmakları kırılmış olsa da güzel bir konser yaşattı. Konser ile ilgili sosyal medyada paylaşımlarda bulunan güzel şarkıcı paylaşımına "Yahu ben kırık falan dinler miyim sizce? Çok değişik bir deneyim oldu benim için. Yalnız bırakmayan tüm misafirlerime binlerce kez teşekkür ederim. Ameliyat sonrası 1 ay yatmam gereken yerde sahnede mecburen otururuz diye aldığımız koltuğa toplasan 45 dakika oturdum. Canım Engin hocamın ve Kenan Koçak'ın otur artık bakışlarını hiç unutmayacağım.’’yazdı.