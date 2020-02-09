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Merve Özbey ve Kenan Koçak çifti bugün nikah masasına oturuyor

Şarkıcı Merve Özbey uzun süredir aşk yaşadığı Kenan Koçak ile bugün evleniyor.

09 Şubat 2020 Pazar 16:16
Merve Özbey ve Kenan Koçak çifti bugün nikah masasına oturuyor

31 yaşındaki şarkıcı Merve Özbey, 2 yıldır aşk yaşadığı Kenan Koçak ile geçtiğimiz aralık ayında nişanlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde görkemli bir kına gecesi yapan Merve Özbey, bu akşam Kenan Koçak ile nikah masasına oturuyor.

merve özbey

Kına gecesini örf ve adetlere uygun bir şekilde organize eden Özbey, bugün baba evinden davul-zurna eşliğinde müstakbel eşi Kenan Koçak tarafından çıkarıldı.

merve özbey

Yaklaşık olarak 600 kişinin katılacağı düğün bu akşam saatlerinde gerçekleşecek ve çift nikah masasına oturacak. Gelen davetlilere unutulmaz bir gece yaşatacak olan düğün için hiçbir masraftan kaçınmayan çift, 600 bin TL'yi gözden çıkardı.

merve özbey

merve özbey

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