Merve Özbey'in düğününe katılan Demet Akalın ile Fatih Ürek barıştı mı?

Merve Özbey ve Kenan Koçak ikilisi dün görkemli bir düğün ile hayatlarını birleştirdi. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı düğün programında en dikkat çeken isimler ise Demet Akalın ve Fatih Ürek ikilisi oldu. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta Fatih Ürek Demet Akalın’a “dedikodu” demişti. Bu yanıt üzerine Demet Akalın’dan Ürek’e çok sert bir cevap gelmişti.

"Siz ne dost ne düşman olmayı bilenlerdensiniz! Götürdüğüm tatilde arkamdan dedikodumu yapan, evladıma beddua eden sizsiniz! Lütfen artık erken kalkan benim adımı anmasın!"

Barıştılar mı?

İkilinin düğünde karşılaşmış olmaları sosyal medya kullanıcılarının ‘barıştılar mı’ sorusunu sormasına neden olmuştu. Söylenenlere göre ikilinin düğünde karşılaştıktan sonra baş başa konuşarak aralarında ki sorunları giderdi. Fakat daha sonrasında söylenilenler bunun tamamı ile yalan olduğunu ve ikilinin düğün boyunca karşılaşmadıklarını hatta birbirlerinin suratına bile bakmadıkları söylendi.