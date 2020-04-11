Merve Şarapçıoğlu’nun şoke eden Celil Nalçakan paylaşımı

Şarapçıoğlu bu paylaşımını 20 dakika sonra sildi. takipçilerinden gelen “Gündeme gelmek için Celil Nalçakan’ı kullanıyorsun” yorumlarına ise sessiz kalmayı tercih etti. Celil Nalçakan'ın bu konuda herhangi bir açıklama yapmadığı bilinmekte.

ve’ın boşanma davaları yaklaşık 2 yıl sürdü. Dava, geçtiğimiz Şubat ayında sonuçlandı, ancak boşanma kararı henüz nüfusa işlenmedi. Şarapçıoğlu da bu yüzden “Bir daha evlenmeyi düşünüyor musun?” diye gelen soruya; “Durun daha boşanma kararı kesinleşmedi” yanıtını verdi.

Merve Şarapçıoğlu’nun mahrem görüntüleri sosyal medyada hacklendiğinde, Berk Oktay o görüntüler için “Eşim tarafından bana gönderilmedi” demişti. Şarapçıoğlu’nun son paylaşımı, akıllara “Acaba Merve Şarapçıoğlu o görüntüleri eşine değil, sevgilisine yollarken mi hack’lendi?” sorusunu getirdi.



