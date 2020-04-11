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Merve Şarapçıoğlu’nun şoke eden Celil Nalçakan paylaşımı

Hayranlarıyla İnstagram'dan kısa bir soru cevap etkinliği yapan Şarapçıoğlu, “Kalbin dolu mu?” sorusuna “Evet” yanıtını verdi. Bununla da kalmayan Şarapçıoğlu, 'Birsi var' diye yaptığı paylaçıma Celil Nalçakan'ı etiketledi.

11 Nisan 2020 Cumartesi 13:42
Merve Şarapçıoğlu’nun şoke eden Celil Nalçakan paylaşımı

Şarapçıoğlu bu paylaşımını 20 dakika sonra sildi.  takipçilerinden  gelen “Gündeme gelmek için Celil Nalçakan’ı kullanıyorsun”  yorumlarına ise sessiz kalmayı tercih etti.  Celil Nalçakan'ın  bu konuda herhangi bir açıklama yapmadığı bilinmekte. 

Merve Şarapçıoğlu’nun şoke eden Celil Nalçakan paylaşımı

Merve Şarapçıoğlu ve Berk Oktay’ın boşanma davaları yaklaşık 2 yıl sürdü. Dava, geçtiğimiz Şubat ayında sonuçlandı, ancak boşanma kararı henüz nüfusa işlenmedi. Şarapçıoğlu da bu yüzden “Bir daha evlenmeyi düşünüyor musun?” diye gelen soruya; “Durun daha boşanma kararı kesinleşmedi” yanıtını verdi.  

Merve Şarapçıoğlu’nun şoke eden Celil Nalçakan paylaşımı

Merve Şarapçıoğlu’nun mahrem görüntüleri sosyal medyada hacklendiğinde, Berk Oktay o görüntüler için “Eşim tarafından bana gönderilmedi” demişti. Şarapçıoğlu’nun son paylaşımı, akıllara “Acaba Merve Şarapçıoğlu o görüntüleri eşine değil, sevgilisine yollarken mi hack’lendi?” sorusunu getirdi.

Merve Şarapçıoğlu’nun şoke eden Celil Nalçakan paylaşımı
 

Son Güncelleme: 11.04.2020 14:15
Anahtar Kelimeler:
AşkBerk OktayMerve ŞarapçıoğluCelil Nalçakan
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