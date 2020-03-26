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Merve Taşkın el yıkama videosu ile sosyal medyada gündem oldu!

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, koronavirüsü tedbirlerinde farkındalık yaratmak için hesabından el yıkama videosu paylaştı. Paylaşım ise kısa bir sürede Twitter'da tt listesine girdi.

26 Mart 2020 Perşembe 14:12
Merve Taşkın el yıkama videosu ile sosyal medyada gündem oldu!

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın daha önce den yaptığı bakirelik itirafıyla olay yaratmıştı. Taşkın, ayrıca Beşiktaş’ın kalecisi Loris Karius ile buluştuğunu söylemiş ve sonrasında da futbolcu Emre Mor’un attığı mesajları ifşa ederek gündeme oturmuştu. Cesur paylaşımlarıylada adından oldukça fazla söz ettiren Merve Taşkın, koronavirüsüne karşı alınan tedbirlere karşı farkındalık yaratmak için Twitter hesabından el yıkama videosu paylaştı. 

Merve Taşkın el yıkama videosu ile sosyal medyada gündem oldu!

Merve Taşkın, son olarak karantina günlerinde evden çıkmayarak sosyal medyadan paylaşımlarını daha fazla sık atmaya başladı. Taşkın yaptığı erotik bir paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Ellerini yıkarken çektiği videoyla sosyal medyada konuşulan Taşkın tt listesine girerken payşamınına dakikalar içerisinde yüzlerce yorum yağdı.

Merve Taşkın el yıkama videosu ile sosyal medyada gündem oldu!

Ellerini yıkarken yaptığı hareketlerle çok fazla konuşulan Taşkın’a böylesine hayati bir konuyu sulandırdığı ve reklam malzemesi yaptığı için eleştiri yağmuruna tutuldu. İşte Merve Taşkın'ın olay yaratan videosu:

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TwitterVideoMerve TaşkınEl Yıkama
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