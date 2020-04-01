Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye 82 milyon tl'lik dudak uçuklatan doğum hediyesi!

Geçtiğimiz günlerde "Şükürler olsun ki kızımız Eda sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah, amin" paylaşımıyla minik kızları Eda'nın dünyaya gelişini duyuran Mesut Özil, eşi Amine Gülşe'ye dudak uçuklatan bir doğum hediyesi verdi.

Mesut Özil, Amine Gülşe'ye evlilik teklifi ederken 200 bin TL'lik tektaş, nişan törenlerinde de 100 bin TL'lik yüzük, 80 bin TL'lik bileklik ve İstanbul'da bulunan bir daire hediye etmişti.



