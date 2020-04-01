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Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye 82 milyon tl'lik dudak uçuklatan doğum hediyesi!

Mesut Özil, eşi Amine gülşe'ye doğumm hediyesi vermek için kesenin ağzını açtı. Söylentilere göre Özil, İngiltere'de oturdukları 82 milyon tl'lik küçük sarayın tapusunu eşi Amine Gülşe'nin üzerine yaptı.

01 Nisan 2020 Çarşamba 20:53
Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye 82 milyon tl'lik dudak uçuklatan doğum hediyesi!

Geçtiğimiz günlerde "Şükürler olsun ki kızımız Eda sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah, amin"  paylaşımıyla minik kızları Eda'nın dünyaya gelişini duyuran  Mesut Özil, eşi Amine Gülşe'ye dudak uçuklatan  bir doğum hediyesi verdi.  

Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye 82 milyon tl'lik dudak uçuklatan doğum hediyesi!

Mesut Özil, Amine Gülşe'ye evlilik teklifi ederken 200 bin TL'lik tektaş, nişan törenlerinde de 100 bin TL'lik yüzük, 80 bin TL'lik bileklik ve İstanbul'da bulunan bir daire hediye etmişti.


Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye 82 milyon tl'lik dudak uçuklatan doğum hediyesi!

Son Güncelleme: 01.04.2020 20:56
Anahtar Kelimeler:
HediyeMEsut Özil52 MilyonDoğum
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