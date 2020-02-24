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Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeklerinin cinsiyeti belli olduktan sonra Özil hayranları internetten araştırma yapmaya başladı. İşte Mesut Özil - Amine Gülşe çiftinin bebeklerinin cinsiyeti.

24 Şubat 2020 Pazartesi 23:17
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Dünyaca ünlü Türk asıllı futbolcu Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe’nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu haberleri sonrasında Mesut Özil hayranları intenetten araştırmalarına başladı.

Arsenal formasını terleten ünlü futbolcu Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe’nin hamile olduğu geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı. Cinsiyeti de belli olan bebekle ilgili açıklama yine çiftten geldi.

Kızları olacak

Ünlü futbolcu Mesut Özil ve Amine Gülşe’nin bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu iddia edildi. Gülşe’nin bebeğe kendisinin bakmaya karar verdiği ve dadı tutmayacağı açıklandı. Güzel oyuncu bebeği annesi ve kayınvalidesinin desteği ile yetiştireceğini de ekledi.

Son Güncelleme: 24.02.2020 23:17
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