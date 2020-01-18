Metin Akdülger kimdir? Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger aşkı magazin dünyasını salladı!

Yakışıklı oyuncu Metin Akdülger ve güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz arasında çıkan aşk iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Metin Akdülger son olarak Netlix’te yayınlanan Atiye dizisindeki başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Dilan Çiçek ise Çukur dizisindeki performansıyla alkışları toplamıştı. İkili hakkında ortaya atılan aşk iddialarına karşı henüz bir açıklama yapmadı. Ancak söylentilere göre ikili ilişkilerini medyanın uzağında tutmaya gayret ediyor. İkili hakkında daha önce aynı projede yer alacağı da söylenmişti.

Metin Akdülger kimdir?

10 Nisan 1988 yılında Bursa’da dünyaya gelen Metin AKdülger, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitim almıştır. Yakışıklı oyuncu üniversite okuduğu sırada Yıldız Kenter’den oyunculuk dersleri almıştır. Akdülger Craft Tiyatrosunda Kaset oyunuyla sahnelere çıkmıştır. Yakışıklı oyuncu daha sonra Medcezir, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Şahsiyet ve Atiye gibi yapımlarda yer almıştır.