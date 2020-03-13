Metin Akdülger ve Dilan Çiçek Deniz aşkı gerçek mi?

Bir süredir magazin haberlerinde yer alan Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger aşkı ile ilgili haberlere ikiliden henüz açıklama gelmemişti. Tarafların bu iddalara sessiz kalmaları, soru işaretlerine sebep olmuştu.

Önceki gün Nurgül Yeşilçay’ın sergi açılışında görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Netflix için çekilen filmde Metin Akdülger ile kamera karşısına geçtiğini belirten güzel oyuncu, “Filmden sonra haberler çıktı ama sadece arkadaşız. Filmdeki partnerim. O dönem filmle ilgili detayları paylaşamadığımız için aşk iddalarına da cevap verememiştim” dedi.