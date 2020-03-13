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Metin Akdülger ve Dilan Çiçek Deniz aşkı gerçek mi?

Dilan Çiçek Deniz gazetecilerin sorularını yanıtladı. Metin Akdülger ile aşk yaşadığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

13 Mart 2020 Cuma 11:34
Metin Akdülger ve Dilan Çiçek Deniz aşkı gerçek mi?

Bir süredir magazin haberlerinde yer alan Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger aşkı ile ilgili haberlere ikiliden henüz açıklama gelmemişti. Tarafların bu iddalara sessiz kalmaları, soru işaretlerine sebep olmuştu.  

Metin

Önceki gün Nurgül Yeşilçay’ın  sergi açılışında görüntülenen Dilan Çiçek Deniz,  konuyla ilgili ilk kez konuştu.  

Dilan

Netflix için çekilen filmde Metin Akdülger ile kamera karşısına geçtiğini belirten güzel oyuncu, “Filmden sonra haberler çıktı ama sadece arkadaşız.  Filmdeki partnerim.  O dönem filmle ilgili detayları paylaşamadığımız için aşk iddalarına da cevap verememiştim” dedi. 

Son Güncelleme: 13.03.2020 11:34
Anahtar Kelimeler:
DilanMetin
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