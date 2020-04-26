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Metin Akdülger'in dillere düşecek 'O sizin seksiliğiniz' yorumu!

Atiye'nin Ozan'ı Metin metin Akdülger, Hürriyet'ten Hakan Günce'nin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, karantina günlerini ve yeni şarkısını anlattı.

26 Nisan 2020 Pazar 15:23
Metin Akdülger'in dillere düşecek 'O sizin seksiliğiniz' yorumu!

Metin Akdülger, Ekşi Sözlükte çok beğeniliyorsunuz,  arzulanan erkek omak nasıl bir duygu sorusuna, ''Teşekkür ederim, 'Estağfurullah, o sizin kendi seksiliğiniz' demek istiyorum'' diye cevap verdi. Akdülger ayrıca ''yakışıklı olmak da umrumda değil, desem  inanmayacaksınız. Kendime iyi bakmamı sağlayacak kadar umrumda diyeyim. Ben oyuncu olmadan önce de kendimi hiç yakışıklı olarak görmedim. Çok sosyal bir insan olmadığımdan benim için çok önemli bir durum da değildi.'' diye ekledi.  

Metin Akgülder'in dillere düşecek 'O sizin seksiliğiniz' yorumu!

Koç Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler okurken Shakespeare üzerine bir ders veren Yıldız Kenter ile tanışma şansı da yakalayan Akdülger, usta tiyatrocu yıldız Kenter ile tanışmakla kalmayıp, asistanı oldu ve bundan sonra hayatı değişti. Akdülger, kendisini dizilerle kısıtlamayıp, tiyatro, senaryo ve müzik konusunda da kendisini ggeliştirmekten geri kalmadı.  Metin Akdülger için bu aralar müzik ön planda.  Akdülger, Journers adlı grubuyla birlikte çıkardığı ‘Bırak Aksın’ adlı şarkısından da bahsetti .

Karantina süresince evde neler yaptığını da anlatan  yakışıklı oyuncu, ''Bu derecede temizlik yapabildiğimi bilmiyordum, yemek pişirme konusunda epey ilerledim.'' ifadelerini kullandı. Akdülger'e eski röportajlarından  birinde kullandığı ''Kadın cinsiyetine hayranım'' sözleri hatırlatıldığında ise ''Sadece kadına ya da erkeğe değil, insana olan hayranlığımı bir süreliğine rafa kaldırdım. Hayran olduğumuz şeyleri daha çok tanımamız gerek. Son yıllarda hızla değişen ve kutuplaşan, cinsiyetler üzerinden yapılan birçok söylemin problematik ve popülist olduğunu düşünüyorum.'' şeklinde konuştu.

Metin Akgülder'in dillere düşecek 'O sizin seksiliğiniz' yorumu!  

Akdülger son olarak aşk ile bağ kuramadığını dile getirirken, ''Aşk kelimesini fonetik olarak sevmem. Bu kelimeyle bağ kuramıyorum, bendeki tanımı daha farklı. Aşkla anlatılmak istenen şeye dair bir fikrim var ama burada birkaç cümleyle açıklamam mümkün değil. Belki müzikle yaparım veya sahnede temsil etmeye çalışırım.'' diyerek kendisini ifade etti. 

Metin Akgülder'in dillere düşecek 'O sizin seksiliğiniz' yorumu!
 

Son Güncelleme: 26.04.2020 21:11
Anahtar Kelimeler:
Ekşi SözlükSeksiRöportajMetin Akdülger
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