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Metin Hara davasında gelişme; hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı

Hakkında yapılan şikayetler ışığında tarafına dava açılan Metin Hara'nın duruşmalara gelmediği gerekçesi ile mahkeme tarafından hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı. 2 ila 5 yıl arası hapis istemiyle yargılanan Hara için bu gelişme iyi olmadı.

25 Haziran 2020 Perşembe 16:37
Metin Hara davasında gelişme; hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı
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Düşünce gücü ile insanların yaşamlarını değiştirebileceği öğütlerini içeren kişisel gelişim kitapları yazarı Metin Hara bir zamanlar adının dünyaca ünlü yıldız Adriana Lima ile anılmasının ardından ününe ün katmıştı. Şimdilerde ise hakkında açılan dava yüzünden gündemden düşmesinin ardından mahkemeye katılmadığı gerekçesi ile hakkında zorla getirilme kararı çıkarılması ile de kendi destekleyenlerini de üzdü. 

5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor


Ünlü yazar diplomasının olmamasına rağmen hasta tedavileri yapmak ''Doktor'' ünvanını kullanmak ile yargılanıyor. 2 ila 5 yıl hapis istemiyle açılan davada ise Metin Hara İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinde gerçekleşen davanın 2. celsesine katılmadı. Bu durum ise oldukça tepki çekerken o sırada mahkeme salonunda Metin Hara adına söz alan avukatı müvekkilinin pandemi salgını dolayısıyla katılmak istemediğini belirterek kendisinin gerçekleşecek diğer celseye katılacağını belirtti. Mahkeme ise yumuşak karşılamadı. Hakim duruşmalara katılmadığı gerekçesi ile Metin Hara hakkında zorla getirilme kararı çıkarttı ve duruşmayı erteledi. 

Metin Hara'ya karşı açılan bu davada ise şikayetçi tarafında Beşiktaş Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü yer alıyor. Şikayet sebebi ise Hara'nın sahip olduğu ''İnsana Güven'' isimli danışmanlık şirketinin faaliyet izni bulunmaması ve Hara'nın ise hekim olduğuna ve tedavi yetkisinin olduğuna dair bir diplomasının olmaması. 13 Temmuz 2017'de BİMER üzerinden Metin Hara'nın şikayet edilmesi üzerine araştırma başlamıştı. Hara'nın kendisini ''fizyoterapist, enerji uzmanı ve tamamlayıcı tıp uzmanı'' olarak tanımladığının görülmesi üzerine araştırmalar derinleşmiş ve sonucunda ise Hara'nın  İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulu mezunu olduğu ve bunun haricinde herhangi bir  "Tamamlayıcı Tıp Uzmanı" unvanını kullanabileceği bir belgesi ve diplomasının bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Suçlamaları reddeden Metin Hara'nın ise şu zamana kadar aksini iddia edebileceği herhangi bir belgeyi mahkemeye sunmadığı biliniyor.


Son Güncelleme: 25.06.2020 16:37
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